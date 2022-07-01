Две российские авиакомпании попросили разрешить им вернуть самолеты за границу

Две российские авиакомпании попросили разрешить им вернуть самолеты за границу
Две российские авиакомпании попросили разрешить им вернуть самолеты за границу. Фото: unsplash

В России уже две авиакомпании подали заявки в Минтранс, в которых они просят вернуть самолеты иностранным лизингодателям.

Речь идет о таких авиакомпаниях как S7 и AirBridgeCargo, рассказал «Коммерсант». Например, S7 хочет избавиться от двух не сертифицированных в России Boeing 737-8 МАХ. В свою очередь грузовая авиакомпания AirBridgeCargo хотела бы эксплуатировать самолеты вместе с эмиратской Etihad.

Просьба о возвращении судов за границу была направлена в вышестоящее ведомство еще весной, но Минтранс до сих пор не ответил.

В пресс-службе S7 Airlines уточнили, что подали заявку на возврат «ввиду отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации». Использование этих самолетов в России было запрещено из-за произошедших в Индонезии и Эфиопии с участием механизмов, повторную сертификацию так и не реализовали.

AirBridgeCargo планирует вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747. Сейчас все они находятся в аэропорту Шереметьево. Еще один Boeing остается в Шардже с зимы, а другой, — в американском аэропорту Марана.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вступает в силу федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». По нему с сентября для экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников будет подготовлена обязательная аттестация.

AirBridgeCargo S7 аэропорт Россия


 

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