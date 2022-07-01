Две российские авиакомпании попросили разрешить им вернуть самолеты за границу

В России уже две авиакомпании подали заявки в Минтранс, в которых они просят вернуть самолеты иностранным лизингодателям.

Речь идет о таких авиакомпаниях как S7 и AirBridgeCargo, рассказал «Коммерсант». Например, S7 хочет избавиться от двух не сертифицированных в России Boeing 737-8 МАХ. В свою очередь грузовая авиакомпания AirBridgeCargo хотела бы эксплуатировать самолеты вместе с эмиратской Etihad.

Просьба о возвращении судов за границу была направлена в вышестоящее ведомство еще весной, но Минтранс до сих пор не ответил.

В пресс-службе S7 Airlines уточнили, что подали заявку на возврат «ввиду отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации». Использование этих самолетов в России было запрещено из-за произошедших в Индонезии и Эфиопии с участием механизмов, повторную сертификацию так и не реализовали.

AirBridgeCargo планирует вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747. Сейчас все они находятся в аэропорту Шереметьево. Еще один Boeing остается в Шардже с зимы, а другой, — в американском аэропорту Марана.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вступает в силу федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». По нему с сентября для экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников будет подготовлена обязательная аттестация.