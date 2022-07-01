29 июня в рамках XV конкурса «Доверие потребителя» прошел специальный бизнес-завтрак

Партнером мероприятия выступил Абсолют Банк.

В бизнес-завтраке приняли участие представители компании Nicoliers, Группы RBI, АН «Главстрой», консалтингового Центра «Петербургская недвижимость», Группы «Эталон» по Санкт-Петербургу, ПАО «Банк «Санкт-Петербург», филиала «Росбанк Дом» ПАО РОСБАНК по Северо-Западному Федеральному округу, Санкт-Петербургского регионального филиала АО «Россельхозбанк»», ЗАО «БФА-Девелопмент», агентства недвижимости «Хочу Квартиру», УК «Балтийский Дом», СПБГАСУ, Ярмарки недвижимости.

СМИ были представлены порталами: «ТТ-Финанс», novostroy-spb.ru, bn.ru, gazeta.spb.ru, «Экономика сегодня», abnews.ru, ТАСС, газетами «Недвижимость и строительство», «Строительный еженедельник» и «МК в Питере».

Открыла бизнес-завтрак модератор Валентина Нагиева, исполнительный директор Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя», генеральный директор Большого Сервера Недвижимости. Она напомнила, что продолжается интернет-голосование в рамках конкурса по выбору лучших на рынке недвижимости, которое идет на сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте соорганизатора конкурса Большого Сервера Недвижимости bsn.ru. За участников уже отдано более 7 000 голосов.

ЦБ на плановом заседании совета директоров понизил ключевую ставку до 9,5% годовых. После повышения в конце февраля ставка снова вернулась к докризисным значениям, произошла стабилизация рынка.

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Минфин РФ уже внес в правительство проект постановления, по которому ставка опустится с 9 до 7%

Срок действия программы остается прежним — до конца текущего года. Не изменятся и максимальные суммы кредитов — 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, 6 млн рублей — для остальных субъектов Российской Федерации. Субсидированные программы фактически спасли рынок ипотеки, из-за чего страна оказалась нечувствительна к санкциям, констатировала Татьяна Триндюк, главный редактор портала «ТТ-финанс».

В итоге доля ипотеки в мае-июне 2022 года в целом на рынке достигла 84% — это один из максимальных показателей, сопоставимый с июнем 2021 года, кроме того, такая же доля фиксировалась после старта программы господдержки в 2020 году», — уточнила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового Центра «Петербургская недвижимость».

Спрос оживляется и за счет возможности комбинировать льготную ипотеку с рыночными ипотечными программами, в том числе с субсидированием от застройщика. В ипотечном центре «Петербургской недвижимости» уже действуют десятки программ с разными застройщиками, что позволяет обеспечивать индивидуальный подход к запросам каждого покупателя. По статистике центра, средний размер кредита — 5,7 млн. рублей. Доля покупателей из регионов составляет 36%. Ядро платёжеспособного спроса — около 48% покупателей — составляют работающие люди в возрасте 36-39 лет, на долю более молодых и возрастных покупателей приходится 17% и 26% соответственно. Из них 53% — это женщины.

У банка «Санкт-Петербург» также наблюдается прирост клиентов в возрасте от 30-ти до 40 лет. По словам Марии Гретченко, руководителя направления Департамента продуктов ПАО «Банк «Санкт-Петербург», соотношение между самозанятыми клиентами и работающими по найму составляет 12% к 88%. Доля кредитов с созаемщиком сохраняется на уровне 31%.

Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости компании Nicoliers, отметила, что у каждой из государственных программ поддержки есть свои особенности. Так, льготная ипотека распространяется на постройку ИЖС, дом с земельным участком и земельный участок под ИЖС. Семейную ипотеку можно использовать для рефинансирования кредита. Ставка по IT-ипотеке сохраняется в случае увольнения, если в течение 3-х месяцев произойдет трудоустройство в компанию, которая также входит в перечень аккредитованных Минцифрой России. В противном случае новая ставка может быть увеличена до уровня ключевой на дату оформления кредитного договора +2,5%-4,5%. Сельская ипотека распространяется на жилые дома и земельные участки под ИЖС. Срок строительства не должен превышать 24 месяца. Банк может повысить процентную ипотечную ставку, если кредит был израсходован нецелевым образом или в случае нарушения графика платежей.

Исполнительный директор «Санкт-Петербургского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Светлана Зеленина уточнила, что условия по сельской ипотеке не изменились, сумма кредита в 5 млн рублей по-прежнему является сдерживающим фактором. Однако, есть вариант, когда можно увеличить сумму кредита до 10 млн рублей (5+5) в случае, если за кредитом обращаются оба супруга, и расчет платежеспособности позволяет это сделать.

Дмитрий Фалкин, коммерческий директор Группы RBI дополнил, что государство на этапе запуска IT-ипотеки «немножко переборщило» с борьбой с потенциальными злоупотреблениями, введя ограничения по списку работодателей. — Люди, имеющие возможность работать в любой точке мира, не хотят сдерживать рост карьеры обязательством работать в компаниях из ограниченного списка, и не стремятся брать ипотеку, даже на выгодных условиях.

Программа с субсидированной ставкой, безусловно, стала мощным драйвером продаж, потому что, благодаря самым низким в истории России процентам по ипотечным кредитам, покупку нового жилья стали рассматривать даже те, кто раньше об этом и не мечтал.

Мария Батталова, управляющая Абсолют Банка в Северо-Западном регионе: «Как показывает статистика, около 50% заемщиков — это семьи с детьми. Что логично — после рождения ребенка потребность в улучшений жилищных условий, расширении площади стоит наиболее остро. Детская ипотека — это на сегодняшний день лучшее предложение на рынке, которое направлено не только на поддержку строительной отрасли, но и граждан, наиболее нуждающихся в содействии государства — семьи, в которых появился ребенок. Поэтому спрос на эту программу очень высокий. При этом мы придерживаемся гибкого подхода и предоставляем клиентам привлекать до трех созаемщиков, использовать материнский капитал для частичной оплаты первоначального взноса».

По словам Ольги Кузнецовой, заместителя генерального директора АН «Главстрой», застройщики научились работать с банками и вместе с ними подстраиваться под возможности клиентов. Если в первом полугодии 2021 года у компании средняя ставка по субсидированным программам составляла 4,5-5%, то в первом полугодии 2022 года — от 0,1%. Соответственно доля ипотеки выросла за этот период с 78% до 83%. Статистика по маю 2022 года показывает, что доля ипотеки выросла до 95%, их них около 80% — это доля субсидированной ипотеки. При покупке недвижимости клиент ориентируется не на стоимость покупки, а на сумму ежемесячного платежа.

Прирост продаж в июне, по словам начальника отдела продаж ЗАО «БФА-Девелопмент» Светланы Денисовой, в компании также связывают с изменениями условий по льготной ипотеке и запуском программы субсидирования ставок. Субсидирование застройщиками ставок по ипотеке — это скидка, предоставляемая девелоперами за счет увеличения цены квартиры. Покупателям надо понимать, что по мере исчерпания затратной статьи для оплаты услуг, девелоперы не смогут направлять средства на субсидирование ипотеки, и начнут сворачивать свои программы. К этому же ведёт и улучшение параметров стандартных программ. Субсидирование ипотечной ставки до экстремально низких значений – это кратковременное сильное средство для оживления рынка.

Чтобы активизировать рынок недвижимости, застройщики ждут от банков новых программ, рассказала начальник отдела ипотеки по региону Санкт-Петербург группы «Эталон» по Санкт-Петербургу Елена Зунделевич. — Например, не хватает программ с нулевым первым взносом, программ субсидирования ипотеки на вторичную недвижимость и возможности задействования схемы: «ипотека + потребительский кредит» (целевой – на первый взнос с меньшей процентной ставкой). А также — включение в ДДУ не только отделки, но и мебели, паркинга, кладовки. Все эти меры могли бы стимулировать спрос на покупку недвижимости в ипотеку.

Банки, в свою очередь, по словам начальника управления филиала «Росбанк Дом» ПАО РОСБАНК по Северо-Западному Федеральному округу Ирины Илясовой, видят резервы в работе с потребителями в открытости расчетов, например, по оценке объекта независимым оценщиком на вторичном рынке.

Особенность сегодняшнего рынка недвижимости — отсутствие инвесторов. По данным Центробанка, на вкладах у граждан в среднем по 200 тыс. рублей, у них нет свободных денег.

Портрет современного покупателя – это нуждающиеся в жилье, желающие увеличить площадь жилья, повысить уровень комфорта или решить свою жизненную ситуацию. И здесь при подборе программы и объекта, совершении сделки, по словам директора по продажам агентства недвижимости «Хочу Квартиру» Константина Белоозерова, очень важен индивидуальный подход к каждому покупателю. Успех любой сделки сегодня зависит не только от правильно подобранных финансовых инструментов, но и качества сервиса услуг и даже эмоционального фактора.

Прошло то время, резюмировал Дмитрий Фалкин, когда клиенту предлагалась разработанная застройщиком программа. Сегодня задача продавца недвижимости — слушать и слышать покупателя. В компании даже запустили свою программу под названием «Предложи свои условия», которая позволит оценить жизненную ситуацию клиента и подобрать ему подходящие условия для получения ипотечного кредита.

Третий бизнес завтрак в рамках XV конкурса «Доверие потребителя» состоится в июле по теме ««Роль риэлтора при сделках купли/продажи в загородных проектах».