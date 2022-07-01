Россиянам рассказали о досрочном получении социальных пособий от ПФР за июнь

В этом месяце меняются сроки перечисления социальных выплат, поэтому в июле большинство пособий поступит россиянам несколько раньше, чем планировалось.

На своем сайте Пенсионный фонд России сообщил, что досрочно перечислит россиянам те социальные пособия, которые, как правило, поступают в единый день выплат, а именно 3 числа каждого месяца. Так получилось, что в июле эта дата выпадает на выходной день.

Таким образом, уже сегодня, 1 июля, пособия получат те, кто в качестве способа выплаты определил счет в банке. Через почтовые отделения доставку осуществят по стандартному графику с 3 по 25 июля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с июля некоторые пожилые граждане в России могут получить дополнительный денежный сюрприз. Так, право на получение таких денег есть у тех граждан, которые имеют отношение к обороне Сталинграда.