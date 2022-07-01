Нотариус в Гатчине потеряла свои доллары, евро и рубли в сумме 1,5 млн за сутки

Нотариус в Гатчине потеряла свои доллары, евро и рубли в сумме 1,5 млн за сутки. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Нотариус в Гатчине потеряла свои доллары, евро и рубли в сумме 1,5 млн за сутки. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Нотариус Гатчинской нотариальной конторы обратилась в полицию днем 30 июня. Она рассказала, что за день неизвестный внес из ее квартиры деньги и украшения.

Женщина проживает на улице Карла Маркса, 10-16. Как стало известно Gazeta.SPB, злоумышленник мог проникнуть в двухкомнатную квартиру, расположенную на 4 этаже пятиэтажки, путём повреждения замка входной двери.

В результате пострадавшая потеряла 1 000 евро, 1 000 долларов США, 100 000 рублей и ювелирные изделия. Общий ущерб составил 1 520 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Видеонаблюдения на территории нет. Злоумышленника разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приморском районе Санкт-Петербурга курьер лишился всего заказа из-за размахивающего топором мужчины.