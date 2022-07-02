Петербурженка завоевала титул «Миссис Вселенная» в Сеуле

Жительница Санкт-Петербурга Анна Кудрявцева-Сирадзе стала победительницей конкурса красоты «Миссис Вселенная 2021». Из-за пандемии в прошлом году соревнование было принято перенести.

Финал конкурса должен был состояться в Корее еще в 2021 году, но прошел в этом 30 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жюри жительницу Санкт-Петербурга, при этом рассмотрев более 100 заявок участниц из разных стран мира в возрасте от 18 до 55 лет. Важно, что для участия в конкурсе у женщин должны быть дети.

Женщина рассказала, что не смогла выступить за Россию, поэтому решила представлять Грузию, так как эта страна связана с ее семьей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Украина одержала победу на музыкальном конкурсе «Евровидение-2022», прошедшем в Италии. По итогам всех голосований украинцы получили 631 балл, обогнав ближайшего конкурента — британского исполнителя Сэма Райдера с песней Space Man.