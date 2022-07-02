За сутки ушло из жизни 8 петербуржцев с коронавирусом

За сутки ушло из жизни 8 петербуржцев с коронавирусом. Фото: unsplash

За сутки ушло из жизни 8 петербуржцев с коронавирусом. Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики зарегистрировали смерти 8 человек с положительным тестом на коронавирус.

На 2 июля в городе прибавилось количество умерших с инфекцией. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там выявлено 15 летальных исходов за сутки. За последние сутки в Ленинградской области, как и еще во многих регионов, не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 142 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти человек 381 216, в том числе 51 за вчерашний день. Несмотря на это, по данным оперштаба, ситуация с коронавирусом постепенно идет на спад.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Роспотребнадзор снимает в России все введенные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.