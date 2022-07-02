В Ленинградской области за сутки врачи зафиксировали 27 новых случаев COVID-19

В Ленинградской области за сутки врачи зафиксировали 27 новых случаев COVID-19
В Ленинградской области за сутки врачи зафиксировали 27 новых случаев COVID-19. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 27 случаев заражения короавирусом.

Об этом сегодня, 2 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 188 826 местных жителей. Всего выздоровели 184 524 пациента, в том числе 2 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 491.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 396.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Роспотребнадзор снимает в России все введенные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

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В Ленинградской области за сутки врачи зафиксировали 27 новых случаев COVID-19