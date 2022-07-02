Во «Вкусно — и точка» опровергли информацию о реализации продажи пива

Сегодня в сети распространилась информация, что недавно открывшаяся сеть, заместившая McDonald’s, «Вкусно — и точка» начала торговать пивом в ресторанах.

Сообщившие эту информацию подкрепили ее соответствующим снимком, но, как оказалось, запечатленное заведение не относится к новой сети. Во «Вкусно — и точка» решительно опровергли заявление о продаж пивной продукции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова представителей сети.

«»Вкусно — и точка» — это сеть предприятий для семейного отдыха, в которых поддерживается атмосфера уюта, в том числе для детей. Именно поэтому в сети не продается и не планируется к продаже алкогольная продукция», — отметили во «Вкусно — и точка».

Уточняется, что предоставленная в сети фотография сделана в одном из предприятий бывшего франчайзи McDonald’s, чьи рестораны расположены на вокзалах и в аэропортах. Как заявили в компании, сейчас компания не имеет никакого отношения к сети «Вкусно — и точка» и даже к McDonald’s. Указанное предприятие продолжает свою деятельность самостоятельно, со своими стандартами работы, заключили во «Вкусно — и точка».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в новую сеть «Вкусно — и точка» планируют вернуть «Биг Тейсти» под новым названием «Биг спешл».