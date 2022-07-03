Мужчину убили выстрелом в грудь на озере в Васкелово

Во Всеволожском районе правоохранители разыскивают убийцу, застрелившего отдыхающего на озере в Васкелово.
Как стало известно Gazeta.SPb, минувшей ночью правоохранителей вызвали на берег озера Гупиярви. Там обнаружили труп неизвестного мужчины с простреленной головой.
Следственно-оперативная группа на месте выяснила, что убитый застрелен не в голову, а в грудь. Им оказался 33-летний петербуржец.
Правоохранители опросили знакомую погибшего, которая рассказала, что отдыхала с ним на берегу озера. Около полуночи она услышала выстрел в лесополосе, после которого мужчина упал и моментально скончался.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Богатырском нашли труп петербурженки, которая вышла с подругой в парадную и не вернулась.