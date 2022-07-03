Две машины сбили 6-летнюю девочку на Ропшинском шоссе

Две машины сбили 6-летнюю девочку на Ропшинском шоссе
Девочку сбили на пешеходном переходе. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петергофе шестилетняя девочка попала под машину и отлетела в другой автомобиль.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 18:40 на Ропшинском шоссе, 4. Девочка переходила дорогу на красный свет, когда ее сбила иномарка «Киа Соул». От удара ребенка отбросило на «Шкоду Октавия», которая стояла в пробке на встречке.

Пострадавшая получила в ДТП травмы. Ее госпитализировали в детскую больницу, медики которой сначала сообщили, что девочка в удовлетворительном состоянии, но в последствии стало известно об изменении состояния на тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов Петродворцового района проводят проверку, все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дело возбуждено после гибели пятилетнего ребенка, выпавшего из окна на Большевиков.

авария дтп наезд на пешехода новости СПб петергоф ропшинское шоссе


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Эндокринолог Павлова рассказала, о каких болезнях говорит обильная потливость
Две машины сбили 6-летнюю девочку на Ропшинском шоссе
Парня, разбившего окна военкомата в Петербурге, госпитализировали в психбольницу
Маленький мальчик утонул на карьере в Ленобласти, пока родители спали в палатке
Мужчину убили выстрелом в грудь на озере в Васкелово
Восьмимесячный мальчик облился кипятком из чайника в Купчино
Дело возбуждено после гибели пятилетнего ребенка, выпавшего из окна на ...
На детской площадке в Петербурге родители подрались с педофилом, ...