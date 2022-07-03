В квартирном пожаре на Петроградской стороне погиб мужчина

На Петроградской стороне сегодня днем произошел смертельный квартирный пожар.

По информации главного управления МЧС по Петербургу, экстренные службы получили сообщение о пожаре на улице Чапаева почти в три часа дня. На борьбу с огнем были направлены три пожарных расчета.

На месте спасатели выяснили, что в доме №21 горит однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров. Пожар охватил 5 квадратных метров обстановки.

15 сотрудников МЧС локализовали квартирный пожар за 20 минут. В обгоревшей квартире после тушения пламени было обнаружено безжизненное тело мужчины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что парня, разбившего окна военкомата в Петербурге, госпитализировали в психбольницу. К месту происшествия прибыл наряд Росгвардии, который задержал сильно подвыпившего гражданина и отвез его в отдел. После опроса его передали медикам психлечебницы.