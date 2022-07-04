Пьяный мужчина расстрелял окна квартиры на 2-й Комсомольской

Пьяный мужчина расстрелял окна квартиры на 2-й Комсомольской
Мужчина расстрелял окна на 2-й Комсомольской. Фото: google.maps

В Красносельском районе задержали нетрезвого гражданина, устроившего стрельбу по окнам жилого дома.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне ночью полицию вызвали к дому 53 по 2-й Комсомольской улице. Местные жители сообщили, что кто-то стреляет по окнам.

На место происшествия прибыли полицейские и задержали стрелка — 38-летнего мужчину с проспекта Народного Ополчения. Увидев правоохранителей, он сбросил на газон пневматический пистолет Макарова и нож в ножнах.

Спустя несколько часов в отдел полиции обратилась 21-летняя петербурженка. Она написала заявление о том, что неизвестный расстрелял ее окно, повредив стекла.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Стрелка поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржца до смерти избил собутыльник в парадной на проспекте Королева.

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