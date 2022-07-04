Неизвестный выстрелил в пьяного мужчину у гаражей в кооперативе «Дружба»

В Петербурге ищут неизвестного, выстрелившего в петербуржца на территории гаражного кооператива «Дружба».

Инцидент произошел накануне ночью у гаражей в 350 метрах от дома 166 по проспекту Народного Ополчения. Между двумя мужчинами завязалась перепалка, обернувшаяся стрельбой. Неизвестный прострелил ногу 35-летнему подвыпившему петербуржцу.

Пострадавший госпитализирован со слепым пулевым ранением левого бедра. Он рассказал полицейским, что в него стреляли из пневматического оружия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стрелка разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржца до смерти избил собутыльник в парадной на проспекте Королева.