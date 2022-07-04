«Фольксваген» вылетел с дороги в озеро Вуокса, погибла пожилая пассажирка

Пожилая женщина скончалась в автомобиле, вылетевшим дороги в озеро в Приозерском районе Ленобласти.

Накануне около 14:00 автомобиль «Фольксваген Туарег» по неустановленной причине съехал на правую обочину, а после опрокинулся в озеро Вуокса. Это произошло на дороге между Приозерском и поселком Мельниково.

Автомобилем управлял 74-летний житель Всеволожского района. Вместе с ним в машине ехала его 74-летняя супруга, она не выжила.

В обстоятельствах смертельного ДТП разбирается дорожная полиция. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель трактора умер за рулем и устроил массовое ДТП на Кубинской. Ему стало плохо за рулем и он мгновенно скончался, из-за чего машина и устроила массовое ДТП. Предварительно, причиной смерти мог стать сердечный приступ.