Во вторник разведут Ладожский мост и перекроют трассу «Кола»

Во вторник разведут Ладожский мост и перекроют трассу «Кола»
Ладожский мост. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-запад"

Трассу «Кола» в Ленинградской области перекроют из-за разводки Ладожского моста.

В Кировском районе области во вторник, 5 июля, планируют развести Ладожский мост, расположенный рядом с деревней Марьино. Он будет недоступен для автомобилистов в течение 45 минут – с 10:00 до 10:45. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Сообщается, что автомобили не смогут проехать по трассе федерального значения из-за прохождения по реке яхты «Апостол Андрей» Судно имеет высоту 23 метра, поэтому мост придется развести на некоторое время. На прохождение судна уйдет меньше часа, автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что две полосы КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перекроют на месяц с 18 июля.

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