За сутки в Петербурге зафиксировано 7 летальных случаев пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики зарегистрировали смерти 7 человек с положительным тестом на коронавирус.

На 5 июля в городе прибавилось количество умерших с инфекцией. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там выявлено в два раза больше летальных исходов за сутки — 14. В Ленинградской области за 24 часа, как и еще во многих регионов, не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 168 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти человек 381 354 в том числе 48 за вчерашний день. Несмотря на это, по данным оперштаба, ситуация с коронавирусом постепенно идет на спад.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге сохранили обязательное требование по вакцинации от коронавируса для госслужащих несмотря на отмену большинства ковид-ограничений.