В Парголово неизвестный разбил стекло и поджог продуктовый магазин

В Парголово неизвестный разбил стекло и поджог продуктовый магазин. Фото: "Яндекс.Карты"

В Парголово неизвестный разбил стекло и поджог продуктовый магазин. Фото: "Яндекс.Карты"

В ночь с 4 на 5 июля неизвестный поджог продуктовый в Выборгском районе и с места происшествия скрылся. Злоумышленника ищут.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло в поселке Парголово на улице Михаила Дудина, 23, корпус 1 около 04:40. Пожар разгорелся в здании продуктового магазина.

По версии следствия, неизвестный, разбив стекло продуктового павильона, бросил что-то внутрь, после чего убежал. В результате вспыхнул пожар.

Пожар удалось локализовать, сведения о пострадавших не поступали.

На злоумышленника составлена ориентировка, се обстоятельства и детали произошедшего выясняются. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после пожара в квартире в Калининском районе Петербурга госпитализировали мужчину. Очевидцы сообщили о пожаре в одной из квартир.