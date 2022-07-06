Вице-губернатор Данилюк объяснила, зачем территории Енакиево закрепили за районами Ленобласти

Вице-губернатор Данилюк объяснила, зачем территории Енакиево закрепили за районами Ленобласти
По словам Анны Данилюк, область уже составила большую Дорожную карту и приступила к ее реализации. Фото: администрация Ленобласти

Вице-губернатор Ленинградской области провела совещание, посвященное организации адресной помощи районов региона населенным пунктам подшефного Енакиево в Донецкой народной республике.

Как сообщает Telegram-канал Online47, города и поселки, входящие в состав Енакиево, закрепят между отдельными муниципальными районами Ленобласти. Главы районов и районных администраций готовы разобраться в существующих проблемах и потратить силы на их решение.

По словам Данилюк, область уже составила большую Дорожную карту и приступила к ее реализации. Она объяснила, что территории Енакиево закрепили за районами 47 региона, чтобы работать более адресно и уделять внимание каждому населенному пункту.

«Наши районы готовы в такой работе участвовать. Поэтому мы прикрепили к каждому муниципальному поселению Енакиево районы Ленобласти для оказания административно- хозяйственной помощи», — отметила Данилюк.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что города и поселки Енакиево закрепили за районами Ленобласти для оказания помощи.

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