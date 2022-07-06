Города и поселки Енакиево закрепили за районами Ленобласти для оказания помощи

Территории Енакиево закрепили за районами Ленобласти для адресной помощи. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Территории Енакиево закрепили за районами Ленобласти для адресной помощи. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Ленинградская область закрепила за своими районами населенные пункты подшефного города Енакиево в ДНР для оказания помощи и поддержки.

Всеволожский район будет отвечать за сам город Енакиево, а также за села Авиловка и Шапошниково, сообщает Telegram-канал Online47.

За Гатчинским районом закрепили город Юнокоммунаровск и поселок Дружное. Тосненский и Кингисеппский районы будут помогать городу Углегорску, поселкам Булавино, Грозное, Каютино, Красный Пахарь и Савельевка.

Ломоносовскому району достались село Новоселовка и поселки Старопетровское и Карло-Марксово, Лужскому району — поселки Корсунь и Щебенка, села Верхняя Крынка, Петровское, Путепровод и Шевченко.

Волховский район поможет в восстановлении поселков Ольховатка, Данилово, Ильинка, Каменка, Редкодуб и села Веселая Долина.

За Выборгским районом закрепили поселки Булавинское, Еленовка, Александровское и Прибрежное.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вице-губернатор Ленобласти Данилюк заявила, что уже есть точный план работы в Енакиево.