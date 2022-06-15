Вице-губернатор Ленобласти Данилюк заявила, что уже есть точный план работы в Енакиево

Вице-губернатор Ленобласти Данилюк заявила, что уже есть точный план работы в Енакиево. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Вице-губернатор Ленобласти Данилюк заявила, что уже есть точный план работы в Енакиево. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

На сегодняшний день уже составлен план работы, по которому в подшефный Ленобласти Енакиево прибывает техника, оборудование и делегации работников.

Всю помощь донецкому городу классифицировали по нескольким направлениям: организационно-правовая, гуманитарная, экономическая и политическая. Об этом пишет телеканал «ЛенТВ24».

Уже на протяжении нескольких дней в Енакиево дорожник из Ленобласти проводят ямочный ремонт улиц. Также к работе подключены медики из 47 региона, которые принимают горожан и буду осуществлять выездные осмотры по населенным пунктам.

Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк рассказала, что планируется расширение списка врачей, в числе которых будет гастроэнтеролог, окулист, онколог, педиатр. К учебному году, по ее словам, будет расширено направление детского поликлинического комплекса и проведен профилактический осмотр детей.

Кроме того, Ленобласть поможет Енакиево с подготовкой к 1 сентября. Учебные заведения планируют дополнить компьютерными классами и интерактивными досками, а педагоги из Петербурга помогут коллегам научиться работать с новым оборудованием.

Отмечается, что в Енакиево прибыли и депутаты ЗакСа Ленобласти от партии «Единая Россия» с гуманитарным грузом. Вскоре они начнут оказывать помощь по восстановлению местного культурного центра.

В рамках правовой помощи специалисты начинают работу по интеграции в российское законодательство документов Енакиево, а также проводят перепись населения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Енакиево получил в подарок от Ленинградской области — сертификат на покупку медицинского оборудования.