Пенсионерку с Васильевского острова обманули на 3 миллиона рублей

Пенсионерку с Васильевского острова обманули на 3 миллиона рублей
Мошенники обманули пенсионерку. Фото: Pixabay

В Петербурге полиция разыскивает мошенников, оставивших пенсионерку без трех миллионов рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне вечером в отдел полиции на Васильевском острове обратилась 67-летняя местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что в конце июня ей названивал неизвестный под видом сотрудника Центробанка.

Мошенник убедил пенсионерку перевести ему все накопления через банкоматы. Он смог выманить у женщины более трех миллионов рублей.

Спустя неделю петербурженка поняла, что ее обманули, и пошла за помощью к полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ревнивая жительница Ленсоветовского вонзила нож в грудь супруга и сбежала. Супруги распивали алкоголь в своей квартире, но застолье не обошлось без семейной ссоры.

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