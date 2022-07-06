Ревнивая жительница Ленсоветовского вонзила нож в грудь супруга и сбежала

Ревнивая жительница Ленсоветовского вонзила нож в грудь супруга и сбежала
Инцидент произошел в квартире в Ленсоветовском. Фото: google.maps

В Ленсоветовском женщина на почве ревности набросилась на мужа с ножом и скрылась, но далеко ей убежать не удалось.

Вечером 4 июля супруги распивали алкоголь в своей квартире, но застолье не обошлось без семейной ссоры. Во время конфликта 31-летняя женщина схватилась за нож и вонзила его в грудь 38-летнего супруга, а после покинула место преступления.

Как стало известно Gazeta.SPb, злоумышленница набросилась на мужа на почве ревности.

Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.

Женщину поймали на следующий день в Ленсоветовском. После опроса в отделе полиции ее отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кудрово пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку во дворе.

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