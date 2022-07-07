Труп неизвестного обнаружили в подвале городской больницы №26

Труп неизвестного обнаружили в подвале городской больницы №26
Выясняются обстоятельства гибели мужчины. Фото: pixabay

Петербургские правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины, труп которого нашли в подвале больницы в Московском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, труп неизвестного мужчины лежал при входе в подвал городской больницы №26, расположенной на улице Костюшко, 2. Его нашли накануне утром.

Судя по внешнему виду, мертвый мужчина находился в подвале довольно длительное время — труп был уже в стадии сильных гнилостных изменений.

Труп направили в морг. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сейчас стражи порядка выясняют личность мужчины и обстоятельства его смерти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у лежащей в больнице на Крестовском пенсионерки украли 50 тысяч рублей. Неизвестный зашел в одну из палат на отделении «Гнойная хирургия» и порылся в сумке 74-летней пенсионерки.

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