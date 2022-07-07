У лежащей в больнице на Крестовском пенсионерки украли 50 тысяч рублей

Неизвестный пробрался в палату больницы на Крестовском и украл у пожилой пациентки наличку.

Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло городской больнице №9, расположенной на Крестовском проспекте, 18. Неизвестный зашел в одну из палат на отделении «Гнойная хирургия» и порылся в сумке 74-летней пенсионерки. Там он нашел 50 тысяч рублей, спрятанные в футляр для очков. Пациентка написала заявление в полицию.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка провели фотосъемку на месте происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неизвестный обнес продуктовый на Металлистов, угрожая кассиру ножом. Кассир заметил попытку кражи, на что злоумышленник достал нож и начал ему угрожать.