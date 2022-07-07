Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело о сносе дома Шагина в Петербурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил петербургскому Главному следственному управлению СК незамедлительно возбудить уголовное дело из-за сноса исторического дома Шагина.

Ведомство сообщило 6 июля со ссылкой на СМИ об ускорении работ по демонтажу объекта культурного наследия «Дом А.Я. Шагина (Зыковых», расположенного на набережной Фонтанки, 145б. В сообщениях говорилось, что вскоре от исторической постройки останутся лишь фасад и коробка парадной лестницы, а от демонтажа уже пострадали соседние дома.

Исполняющей обязанности главы городского ГСУ СК Марине Парастаевой поручено возбудить дело и подготовить доклад.

Снос дома Шагина начался в прошлом месяце. Активисты и депутаты обратились к Бастрыкину с просьбой проверить правомерность работ. 24 июня была организована доследственная проверка, но работы не только не приостановились, но перешли в авральный режим.

«Строители завесили баннерами соседние дворы, чтобы через них нельзя было наблюдать за сносом, и с удвоенной силой принялись крушить 200-летние стены», — сообщили активисты движения «Живой город».

Общественники также сообщили, что в результате работ на соседних домах появились трещины. В частности повреждения получили доходный дом Яковлевой и дом Зыковых.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что градозащитники в Петербурге создали экстренный чат для защиты памятников от сноса.