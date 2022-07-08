Жители Финляндии поедут в Россию за дешевым бензином и в салоны красоты

Жители Финляндии поедут в Россию за дешевым бензином и в салоны красоты
Цены на топливо в Финляндии сейчас почти в три раза выше, чем в России. Фото: unsplash

Финны, проживающие в приграничных районах, рассказали, ради чего поедут в Россию после отмены ограничений.

Многие жители Финляндии собираются поехать в Россию за дешевым бензином и дизелем. Как пишет Verkkouutiset, цены на топливо в Финляндии сейчас почти в три раза выше, чем в России. После снятия ковид-ограничений на въезд в странах вновь станут возможны «бензиновые поездки».

Кроме того, финны планируют добраться до Выборга ради посещения салонов красоты. Жительницы Суоми утверждают, что косметические услуги в России более выгодные и качественные.

Россия с 15 июля снимет все ограничения на пересечение государственной границы РФ на наземных видах транспорта. Финляндия с 30 июня отменила все ковид-ограничения для российских туристов, а с 1 июля упростила визовые правила.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы разобрали все даты на оформление шенгена после снятия ограничений на границе с Финляндией.

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