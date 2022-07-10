В России до максимума с февраля подскочил коэффициент распространения COVID-19

В России до максимума с февраля подскочил коэффициент распространения COVID-19. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В России до максимума с февраля подскочил коэффициент распространения COVID-19. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В России увеличился коэффициент распространения коронавируса. Известно, что он достиг максимума с 13 февраля 2022 года.

В результате коэффициент поравнялся на отметку 1,13. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на подсчеты, основанные на данных федерального оперативного штаба.

Ниже единицы показатель опустился только в двух из 10 регионов с наибольшим числом инфицированных по стране: в Красноярском крае показатель составил 0,81, а в Свердловской области — 0,99.

В Санкт-Петербурге установился коэффициент в 1,06, в Подмосковье он увеличился до 1,14, а в Москве — до 1,62. В Самарской области коэффициент составил 1,15, в Воронежской области — 1,16. В Ростовской области индикатор установился на отметке в 1,28, а в Нижегородской области — на 1,69, что является самым высоким показатель с 7 февраля.

Напоминаем, что коэффициент распространения COVID-19 показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что проявление ОРВИ и коронавируса очень похоже. Тем не менее специалисты предостерегли, что последний вариант может обострить различные заболевания.