За сутки в Петербурге от коронавируса скончалось в 2 раза меньше человек, чем в Москве

За сутки в Петербурге от коронавируса скончалось в 2 раза меньше человек, чем в Москве. Фото: unsplash

За сутки в Петербурге от коронавируса скончалось в 2 раза меньше человек, чем в Москве. Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики зарегистрировали смерти 6 человек с положительным тестом на коронавирус, что вполовину меньше, чем в столице России.

На 10 июля в городе прибавилось количество умерших с инфекцией. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где за стуки выявлено 16 летальных исходов. За последние сутки в Ленинградской области зафиксировали один случай смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 199 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 381 583 человек, в том числе 39 за вчерашний день. В двух главных городах страны наблюдается значительный прирост заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сегодняшний день проявление ОРВИ и коронавируса очень похоже, но специалисты предостерегли об опасности. Так, COVID-19 может обострить другие различные заболевания.