За сутки от коронавируса в Петербурге и в Москве умерло почти равное количество человек

За сутки от коронавируса в Петербурге и в Москве умерло почти равное количество человек. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

За сутки от коронавируса в Петербурге и в Москве умерло почти равное количество человек. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики зарегистрировали смерти 8 человек с положительным тестом на коронавирус, а в Москве — 9.

На 11 июля в городе прибавилось количество умерших с инфекцией. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город на одного только человека обогнала Москва. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 207 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 381 621 человека, в том числе 38 за вчерашний день. В двух главных городах страны наблюдается значительный прирост заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России возможен рост заболеваемости граждан коронавирусом. По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, количество заболевающих COVID-19 может вновь увеличиться к августу текущего года.