Еще 514 москвичей и 269 петербуржцев свалил коронавирус за 24 часа

Еще 514 москвичей и 269 петербуржцев свалил коронавирус за 24 часа. . Фото: unsplash

Еще 514 москвичей и 269 петербуржцев свалил коронавирус за 24 часа. . Фото: unsplash

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге и в Москве продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 269 новых случаев коронавируса, а в Москве — 514.

Госпитализированы в Петербурге 36 человек, выздоровели – 43, умерли – 8. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 539 375 местных жителей, вылечились — 1 502 125 человек, а общее число жертв достигло 34 207. Об этом сегодня, 11 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва. На третьем месте Московская область — 222 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России возможен рост заболеваемости граждан коронавирусом. По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, количество заболевающих COVID-19 может вновь увеличиться к августу текущего года.