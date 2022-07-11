В Ленобласти за сутки медики зафиксировали 42 случая коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 42 случаz заражения коронавирусом.

Об этом сегодня, 11 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 189 140 местных жителей. Всего выздоровели 184 988 пациентов, в том числе 60 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 492.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург находится на 2 месте. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 514 человек. А на третьем месте расположилась Московская область — 222 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России возможен рост заболеваемости граждан коронавирусом. По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, количество заболевающих COVID-19 может вновь увеличиться к августу текущего года.