Колесов предостерег петербуржцев о затишье перед «Бурей»

Колесов предостерег петербуржцев о затишье перед &#171;Бурей&#187;
Колесов предостерег петербуржцев о затишье перед "Бурей". Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Пока в Северной столице спокойно, но синоптик предупреждает, что все это затишье перед «Бурей», которую принесет циклон.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, к городу подползает теплый атмосферный фронт от циклона «ZELDA», формирующегося на юге и смещающегося на территорию Беларуси.

Ночью ожидаются ливни, которые будут сопровождать прохождение теплого фронта через Санкт-Петербурге и Ленинградскую область. Местами будут грозы, град и усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем ситуация несколько изменится. Территория Санкт-Петербурга попадает в теплый сектор, поэтому температура воздуха повысится до +26 и +31 гр. Правда, во второй половине дня с юга смещается холодный фронт и в регионе складывается классическая летняя ситуация. Так, вернутся кратковременные дожди, а в отдельных районах сильные ливни, грозы и град. Особенно пугает ветер: при грозах шквалы его достигнут до 23-28 м/с.

Петербуржцам и жителям Ленобласти рекомендовали следить за предупреждениями Гидрометцентра и МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эта неделя в Петербурге началась с ливней и тумана.

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