Главный синоптик Петербурга предупредил о возвращении грозы и ливней вечером 12 июля

В Петербурге прогнозируются сильные дожди и ливни. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге прогнозируются сильные дожди и ливни. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов предупредил, что жителей региона сегодня вечером ждет второй этап циклона «Зельда», устроившего грозу с ливнями накануне.

Специалист написал в своем Телеграм-канале, что минувшей ночью «Зельда» испортила погоду на всей территории Петербурга. Во время грозы и ливней на западе в районе Петродворца выпало 10 мм осадков, в центре — 15 мм, а на востоке города — 20 мм.

Сейчас в Петербурге небольшое затишье, но с аномальной жарой — днем будет до +30 градусов. Но уже вечером со стороны южных районов Ленобласти вернется холодный фронт.

«Все повторяется опять, ливни и грозы, град и шквалы», — отметил Колесов.

Синоптик также призвал провести вечер дома, а не гулять лишний раз.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ветре до 28 м/с во вторник.