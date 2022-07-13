Роспотребнадзор объяснил появление радужных пятен на асфальте после ливня

Роспотребнадзор объяснил появление радужных пятен на асфальте после ливня. Фото: Pxhere

Роспотребнадзор объяснил появление радужных пятен на асфальте после ливня. Фото: Pxhere

Ливни и грозы принесли в Петербург различные загрязнения. Иногда на асфальте и поверхности водоемов жители города могут наблюдать странные разноцветные пятна.

В пресс-службе Северо-Западное межрегионального управления Росприроднадзора пояснили, что причиной подобного загрязнения водоемов является попадание веществ смытых осадками с улично-дорожной сети.

Также такая ситуация может получиться из-за размытого грунта, который приводит к помутнению воды вдоль неукрепленных берегов водных объектов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19 в России и рассказали, нужно ли вводить ограничительные меры.