На автодороге «Нарва» любитель скорости погиб в перевернутой «Ладе»

На автодороге "Нарва" любитель скорости погиб в перевернутой "Ладе". Фото: Pxhere

На автодороге "Нарва" любитель скорости погиб в перевернутой "Ладе". Фото: Pxhere

Рано утром в среду, 12 июля, водитель «Лады» погиб на трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Как стало известно Gazeta.SPB, погибшему жителю города Лодейное Поле недавно исполнилось 26 лет.

Около 05:20 на 44 км автодороги «Нарва» мужчина, управляя «Лада Приора», по неустановленной причине совершил съезд в правый кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Известно, что к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021-2022 годах погибший привлекался 43 раза, в частности, за превышение скорости.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петродворцовом районе произошло смертельное ДТП с 36-летним мужчиной.