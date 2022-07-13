На автодороге «Нарва» любитель скорости погиб в перевернутой «Ладе»

На автодороге &#171;Нарва&#187; любитель скорости погиб в перевернутой &#171;Ладе&#187;
На автодороге "Нарва" любитель скорости погиб в перевернутой "Ладе". Фото: Pxhere

Рано утром в среду, 12 июля, водитель «Лады» погиб на трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Как стало известно Gazeta.SPB, погибшему жителю города Лодейное Поле недавно исполнилось 26 лет.

Около 05:20 на 44 км автодороги «Нарва» мужчина, управляя «Лада Приора», по неустановленной причине совершил съезд в правый кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Известно, что к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021-2022 годах погибший привлекался 43 раза, в частности, за превышение скорости.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петродворцовом районе произошло смертельное ДТП с 36-летним мужчиной.

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