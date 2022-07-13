В Петергофе водитель скончался, съехав в кювет после встречи с фонарем

В Петергофе водитель скончался, съехав в кювет после встречи с фонарем. Фото: Pxhere

В Петергофе водитель скончался, съехав в кювет после встречи с фонарем. Фото: Pxhere

В Петродворцовом районе произошло смертельное ДТП с 36-летним мужчиной на «Хонде».

Около 07:14 во вторник, 12 июля, у дома 109 по Санкт-Петербургскому шоссе в Петергофе мужчина не справился с управлением.

Как стало известно Gazeta.SPB, водитель выехал на «встречку», где совершил наезд на осветительную опору, а после съехал в левый кювет и наехал на дерево.

В результате гражданин от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

За нарушения ПДД в 2021-2022 года погибший привлекался 5 раз по статье «Превышение установленной скорости».

По факту ДТП проводится проверка. Все детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Киевском шоссе 123 июля произошло ДТП с участием маршрутки, перевозившей пассажиров. Один человек не выжил, 11 получили травмы.