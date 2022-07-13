В Москве наблюдается резкая вспышка заболеваемости коронавирусом

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге и в Москве продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 284 новых случаев коронавируса, а в Москве целых 972, что сильно превышает любой российский регион из представленных.

Госпитализированы в Петербурге 61 человек, выздоровели – 285, умерли – 4. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 539 934 местных жителя, вылечились — 1 502 758 человек, а общее число жертв достигло 34 218. Об этом сегодня, 13 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял третье место. Абсолютным лидером в антирейтинге стала Москва, где госпитализировали за сутки 166 человек. На втором месте Московская область — 293 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Роспотребнадзоре пока не считают нужным введение ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.