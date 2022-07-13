В Ломоносовском районе петербурженка на «Мазде» влетела в «Фольксваген», не уступив дорогу

В Ломоносовском районе петербурженка на "Мазде" влетела в "Фольксваген", не уступив дорогу. Фото: unsplash

В Ломоносовском районе петербурженка на "Мазде" влетела в "Фольксваген", не уступив дорогу. Фото: unsplash

В Ломоносовском районе за 12 июля произошло уже 2 смертельное ДТП, на этот раз с участием двух машин.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло на 20 км автодороге «Форт-Коваши-Сосновый бор» около 18:10. Автомобиль «Мазда» под управлением пенсионерки 74 лет не уступил дорогу при повороте налево двигающемуся по встречной полосе «Фольксвагену». В результате женщина влетела в другой автомобиль и скончалась на мсете происшествия от полученных телесных повреждений.

Другой автомобиль под управлением 49-летенго мужчины съехал в правый кювет. Гражданин тоже пострадал: его в результате средней степени тяжести с различными травмами госпитализировали в ЦРБ города Ломоносов.

Известно, что женщина к административной ответственности за нарушения ПДД в 2021-2022 годах не привлекалась, а вот водитель привлекался 9 раз, в том числе за превышение скорости.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ломоносовском районе 12 июля водитель «Лады» погиб на трассе «Нарва».