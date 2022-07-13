Комитет по транспорту расширил парковочное разрешение жителя центра Петербурга

Теперь парковочное разрешение жителя Центрального района Санкт-Петербурга будет действовать в четырёх муниципальных округах.

Соответствующее распоряжение принял комитет по транспорту города. Таким образом, жители центральных районов с парковочными разрешениями смогут пользоваться парковкой на всех 155 улицах в границах муниципальных округов «Смольнинское», «Литейный округ», «Лиговка-Ямская» и «Владимирский округ». При этом ненужно оформление дополнительных документов.

Ведомство отмечает, что система сможет сама распознавать границы действия разрешения на все четыре зоны платной парковки Центрального района. По такому принципу автомобилисты смогут оставлять машины до конца года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 июля в Северной столице стартовал первый этап расширения зоны платной парковки.