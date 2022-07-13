На сегодняшний день в Петербурге действуют 9 пакетов мер поддержки бизнеса

На сегодняшний день в Петербурге действуют 9 пакетов мер поддержки бизнеса. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На сегодняшний день в Петербурге действуют 9 пакетов мер поддержки бизнеса. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

По итогам заседания рабочей группы Госсовета РФ по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции стало известно. что в Северной столице действуют 9 пакетов мер поддержки экономики.

Выяснилось, что в оперштаб по поддержке экономике в городе поступило 920 предложений по поддержке промышленности и торговли, рынка труда, строительной отрасли и ЖКХ, из которых 81 инициатива направлена в отраслевые министерства.

Как отметили в Смольном, в разработанные пакеты мер входит 97 мероприятий, 64 из которых уже выполнены. Принятые меры снижают налоговую нагрузку на предприятия, способствуют реализации проектов по разработке новой высокотехнологичной продукции и импортозамещению, а также созданию дополнительных рабочих мест в малом и среднем бизнесе.

Как сообщает Смольный, на сегодняшний день правительство уже выделило в разные сферы средства для поддержки малого и среднего бизнеса, а также промышленности и безработных.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что gравительство Санкт‑Петербурга финансово способствует проведению мероприятий в сфере делового туризма. Финансовая помощь будет оказана предприятиям, которые организовывали и проводили конгрессно-выставочные события на территории Северной столицы с первого января 2021 по 1 июня 2022 года.