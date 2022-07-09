Петербургские власти финансируют мероприятия в сфере делового туризма

Правительство Санкт‑Петербурга финансово способствует проведению мероприятий в сфере делового туризма, которые будут проводиться в городе. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Финансовая помощь будет оказана предприятиям, которые организовывали и проводили конгрессно-выставочные события на территории Северной столицы с первого января 2021 по 1 июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по туризму.

Отмечается, что содействие будет оказано тем организациям, чьи конференции и выставки привлекают в город большое количество участников.

Также подчеркивается, что мера финансирования позволит предприятиям сферы делового туризма Петербурга сохранить свою деятельность, активизировать ее в «низкий» сезон, в частности из-за пандемии коронавируса, а также привлечь в город новые события и новых гостей.

Предоставление субсидий пройдёт по результатам проводимого Комитетом по развитию туризма Санкт‑Петербурга вместе с экспертами конкурсного отбора. Отмечается, что он состоится осенью текущего года. С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Комитета.

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