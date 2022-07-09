Для петербуржцев теперь доступно еще одно творческое пространство — «Брусницын»

На Васильевском острове заработало новое общественное пространство — культурный квартал «Брусницын». Официальное открытие был обозначено на 7 и 8 июля, но некоторые работы на объекте все еще ведутся.

Известно, что кластер расположился на месте бывшей Кожевенной фабрики по соседству с «Севкабель Портом».

Корреспондент Gazeta.SPB побывал на месте события и рассказал, что за первые дни в пространстве собралось достаточно много людей. Огромная очередь выстроилась в один из баров, а спроектированная картинка на стене прямо у входа в кластер привлекла внимание каждого, кто проходил через арку.

В общей сложности, пространство занимает площадь в 3 га. С «Брусницына» открывается вид на Финский залив, отовсюду играет музыка, а вчера посетители могли послушать джазовые композиции в живо исполнении. В пространстве есть лежаки и подвесные качели, кроме того, здесь есть спортивные площадки, несколько баров и ресторанов.

В целом, «Брусницын» и «Севкабель порт» в чем-то очень схожи, да и о чем говорить, они ведь и располагаются буквально через несколько стенок, правда, чтобы дойти от одного до другого, необходимо идти в обход, так как перейти из одного в другое не выйдет.

В рамках «Брусницына» планируют проводить выставки, концерты, фестивали, а также уроки танцев.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что собственник общественного пространства «Севкабель Порт» Сергей Панфиленко продал свои активы соинвестору.