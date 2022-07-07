Пространство «Севкабель Порт» сменило собственников

Пространство &#171;Севкабель Порт&#187; сменило собственников
«Севкабель Порт» сменил собственников. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Собственник общественного пространства «Севкабель Порт» Сергей Панфиленко продал свои активы соинвестору.

По данным ЕГРЮЛ, новым собственником ООО «Управляющая компания «Севкабель Порт» стал соинвестор пространства УК «Политбюро». Должность гендиректора «Севкабеля» получил Станислав Михайлов.

Панфиленко рассказал «Деловому Петербургу», что продажа бизнеса связана с кризисом на рынке коммерческой недвижимости.

«Я решил скорректировать свой инвестиционный портфель, избавившись от проектов, связанных с арендным бизнесом», — заявил предприниматель.

Владелец УК «Политбюро» Сергей Ярмилко, комментируя сделку, отметил, что для коммерческого успеха в пространстве требуется создать более комфортную среду, что потребует серьезных инвестиций. При этом практически все соинвесторы оказались не готовы к крупным вложениям, поэтому продали свои права и вышли из проекта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на месте бывшего «Андерсен отеля» на Петроградской стороне построят элитный ЖК.

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