На месте бывшего «Андерсен отеля» на Петроградской стороне построят элитный ЖК

На месте бывшего &#171;Андерсен отеля&#187; на Петроградской стороне построят элитный ЖК
Группа RBI купила здание «Андерсен отеля» на Чапыгина. Фото: google.maps

Специализированный застройщик “ЭрБиАй–3” (входит в группу RBI) купил здание не пережившего пандемию «Андерсен отеля» в Петроградском районе.

Как пишет «Деловой Петербург», в собственность застройщика перешло здание площадью 5,3 тысячи квадратных метров, расположенное на улице Чапыгина, 4. Раньше там работал трехзвездочный «Андерсон отель», закрывшийся в начале пандемии коронавируса. Сделка, закрытая в прошлом году, могла составить 700-800 миллионов рублей.

По мнению экспертов, на месте бывшего отеля могут построить жилой дом высотой не больше восьми этажей. Локация подходит как для ЖК высокого класса, так и для элитных апартаментов.

Ранее «Мойка78» вместе с Tele2 рассказала, как технические изобретения прошлого укрощали расходы человечества. Многие технологии появились на свет не только из-за стремления двинуть человечество в будущее, но и из-за стремления сэкономить.

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