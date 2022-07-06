На месте бывшего «Андерсен отеля» на Петроградской стороне построят элитный ЖК

Специализированный застройщик “ЭрБиАй–3” (входит в группу RBI) купил здание не пережившего пандемию «Андерсен отеля» в Петроградском районе.

Как пишет «Деловой Петербург», в собственность застройщика перешло здание площадью 5,3 тысячи квадратных метров, расположенное на улице Чапыгина, 4. Раньше там работал трехзвездочный «Андерсон отель», закрывшийся в начале пандемии коронавируса. Сделка, закрытая в прошлом году, могла составить 700-800 миллионов рублей.

По мнению экспертов, на месте бывшего отеля могут построить жилой дом высотой не больше восьми этажей. Локация подходит как для ЖК высокого класса, так и для элитных апартаментов.

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