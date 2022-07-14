Около 90 котов и 5 собак переехали из Донецка в приют Ленобласти

Около 90 котов и 5 собак переехали из Донецка в приют Ленобласти. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Около 90 котов и 5 собак переехали из Донецка в приют Ленобласти. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Из Донецка в Ленинградскую область перевезли бездомных животных, которым теперь активно ищут новые дома.

В общей сложности на новое место жительство переехало 86 котов и 5 собак. Животных собрали и вывезли в Ленобласть волонтеры Донецка. Об этом сообщает пресс-служба 47 региона.

Сейчас все привезенные животные размещены в приюте «Второй шанс» в поселке Синицино, который находится в Выборгском районе Ленобласти. Отмечается, что все кошки и собаки поставлены на карантин, а за их здоровьем тщательно наблюдают специалисты государственной ветслужбы Ленобласти.

Приют готов отдать бездомных кошек и собак в хорошие руки или принять корм, игрушки, а также лотки. На сегодняшний день шесть котов и 1 собака уже успели найти своих хозяев.

Все желающие могут оставить корм и мелочи для животных в районной государственной ветстанции с пометкой для НКО «Второй шанс», либо обратиться к хозяйке приюта.

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