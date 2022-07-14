В Москве второй день подряд наблюдается большой прирост заболевших коронавирусом

В Москве второй день подряд наблюдается большой прирост заболевших коронавирусом. Фото: Baltphoto

В Москве второй день подряд наблюдается большой прирост заболевших коронавирусом. Фото: Baltphoto

Статистика по числу зараженных коронавирусом и в Москве, и в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 297 новых случаев коронавируса, а в Москве количество снова доросло до 900, — сегодня там 987 заболевших.

Госпитализированы за сутки в Петербурге 64 человека, выздоровели – 223, умерли – 5. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 540 231 местный житель, вылечились — 1 502 981 человек, а общее число жертв достигло 34 223. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял третье место. Первой в антирейтинге с огромным отрывом стала Москва. На втором месте Московская область — 323 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Роспотребнадзоре пока не считают нужным вводить ограничительные меры на фоне роста заболевших коронавирусной инфекцией.