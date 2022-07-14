Мужчина на черном Hyundai с Русановской устроил пальбу из винтовки по деревьям и человеку

Мужчина на черном Hyundai с Русановской устроил пальбу из винтовки по деревьям и человеку. Фото: Pxhere

Мужчина на черном Hyundai с Русановской устроил пальбу из винтовки по деревьям и человеку. Фото: Pxhere

В ночь с 13 на 14 июля в правоохранительные органы обратился гражданин, который заявил на мужчину, стрелявшего в него из похожего на винтовку предмета.

Все произошло на улице Русановская у дома 19. По словам заявителя, злоумышленник целился как в сторону деревьев, так и в сторону его самого. После стрельбы мужчина сел в Hyundai черного цвета и уехал в сторону Октябрьской набережной.

Как стало известно Gazeta.SPB, чтобы поймать злоумышленника был объявлен план «Перехват», зона «Юг». В результате около 23:42 нарушителя поймали и изъяли у него пневматическую винтовку, документы на нее и 2 круглые пластиковые коробки. Задержанным оказался гражданин, зарегистрированный в Петербурге, проживающий на Русановской, 17, корпус 1.

Мужчину доставили в отделение полиции, где на него составили административный протокол. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе во дворе дома 15, корпус 1 по проспекту Ударников, на детской площадке 13 июля нашли мужчину в крови.