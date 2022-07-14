В Красногвардейском районе на площадке после стрельбы обнаружили мужчину в крови

В Красногвардейском районе на площадке после стрельбы обнаружили мужчину в крови. Фото: Pxhere

В Красногвардейском районе на площадке после стрельбы обнаружили мужчину в крови. Фото: Pxhere

В среду вечером, 14 июля, в полицию поступило сообщение, что в Красногвардейском районе во дворе дома 15, корпус 1 по проспекту Ударников, на детской площадке сидит мужчина в крови.

По словам заявителя, пятеро мужчин стреляли и ранили пострадавшего, после чего убежали. Как стало известно Gazeta.SPB, пострадавшим оказался 32-летний житель Саратовской области, проживающий в Петербурге.

Мужчину в состоянии средней степени тяжести забрали в Александровскую больницу, где у него диагностировали слепое пулевое огнестрельное ранение правого плеча с пулей, которая все еще находилась внутри тела.

Было установлено, что в среду около 21:10 в ходе конфликта с пятью неизвестными гражданами в мужчину выстрелили из предмета похожего на пистолет, после этого все злоумышленники с места происшествия скрылись.

Двое из неизвестных мужчин кавказской национальности, на лице у них имеются бороды, были одеты в темные спортивные костюмы и кепки черного цвета. Еще на двоих злоумышленниках были красные спортивные куртки. Пятый гражданин одет в спортивный костюм с красными рукавами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Камера с фасада дома 15 будет просмотрена.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге директор магазина попытался предотвратить похищение товара, но был избит пятью неизвестными и попал в больницу.