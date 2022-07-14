В Приморском районе ищут пятерых мужчин, напавших на директора магазина и укравших товар

Директор «Магнита» с Оптиков, 47, корпус 1 попытался предотвратить похищение товара, но был избит неизвестными и попал в больницу.

Сейчас пятерых злоумышленников разыскивают. Как стало известно Gazeta.SPB, неизвестные пришли в магазин около 17:30. По словам заявительницы, которая работает товароведом в указанном магазине, пятеро мужчин, зайдя в магазин взяли со стеллажей товар и попытались уйти с ним, не заплатив за него. На выходе из «Магнита» злоумышленников поджидал 47-летний директор заведения, который попыталась их остановить, но был сильно избит. Кроме того в ходе конфликта неизвестные не только избили мужчину, но и брызнули ему в лицо из газового баллончика. Часть товара была возвращена, оставшееся злоумышленники унесли с собой. В настоящий момент перечень и сумма похищенного устанавливается.

Из больницы сообщили, что у пострадавшего директора были диагностированы сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области и ушиб грудной клетки. После оказания медицинской помощи мужчину в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Известно, что первый злоумышленник на вид 25-30 лет, ростом 175-180 см с волосами темными и короткими, имеет бороду и татуировку на левом предплечье. Второй молодой человек на вид 20-22 года, ростом 170-175 см, с темными короткими волосами и залысинами. Третий мужчина также на вид 20-22 года, ростом 175-180 см, с темными волосами средней длины. Еще один злоумышленник на вид 20-22 лети ростом 175-180 см имеет темные волосы средней длины. Последний из пяти на вид 20-25 лет, ростом 175-180 см, со щетиной на подбородке и темными волосами средней длины.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Камеры наблюдения с магазина будут просмотрены.

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