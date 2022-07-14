За три года в Петербурге почти вдвое возросло количество нераскрытых преступлений

За три года в Петербурге почти вдвое возросло количество нераскрытых преступлений. Фото: Unsplash

За три года в Петербурге почти вдвое возросло количество нераскрытых преступлений. Фото: Unsplash

Статистика преступности в Санкт-Петербурге продолжает набирать обороты. За три года количество нераскрытых дел стало почти в два раза больше.

Neva.Today отследила тенденцию изменений состояния преступности в Петербурге с 2018 по 2021 год и рассказала о количестве нераскрытых дел.

По отчетным данным Министерства внутренних дел РФ о состоянии преступности в стране, за три года количество нераскрытых дел в Северной столице возросло более чем на 12 тысяч. Отмечается, что с января по декабрь 2018 года специалисты зафиксировали 24 555 преступлений, которые так и не удалось раскрыть, а с января по декабрь 2021 показатель увеличился до 36 882.

За 2018 год на территории города зарегистрировали 51 420 преступлений, за такой же период в 2021-м количество выросло до 62 755. Следующий, 2019 год, отметился 24 418 и нераскрытыми делами при 48 627 зарегистрированных нарушениях.

С начала пандемии коронавируса (2020 год) преступность в Петербурге начала расцветать еще больше. За январь по декабрь правоохранительные органы отметили 61 309 дел, из них нераскрыты оказались 32 186.

Уже есть данные о состоянии преступности за январь-май 2022 года. Полиция успела зарегистрировать 25 523 дел, из которых нераскрытыми пока считаются 12 444 дел.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцев настоятельно просят быть осторожными на воде и соблюдать все правила безопасности, а также не оставлять детей без присмотра у водоемов и рек. Спасатели Северной столицы рассказали, что с начала купального сезона в Петербурге утонули 23 человека, в том числе, двое детей.